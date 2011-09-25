В Ленобласти 32-летний мужчина избил и изнасиловал бабушку

Пострадавшая осталась жива. Сейчас она находится в Центральной районной больнице Ломоносова.

В поселке Михайловка злоумышленник зашел в дом пенсионерки и напал на нее. Мужчина избил и изнасиловал 78-летнюю женщину. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

В пятницу, 15 июля, пострадавшую доставили в Центральную районную больницу Ломоносова. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы, ушибы и ссадины.

По факту нападения на пенсионерку возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Правоохранители по "горячим следам" вышли на злоумышленника. Им оказался 31-летним вор-рецидивист, которого ранее судили за кражу и грабеж.

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Фото: Piter.tv