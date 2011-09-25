Задержан еще один фигурант уголовного дела о съемках детской порнографии в Петербурге

Подозреваемым оказался житель Московской области.

Полицейские задержали еще одного фигуранта дела о съемках фильмов для взрослых с участием детей. Подозреваемым оказался житель Московской области 1973 года рождения.. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Известно, что фигурантами дела стали четыре человека. В этот список вошли 43-летняя мать пострадавших, 73-летний пенсионер и 51-летний соцработник. Жертвами злоумышленников стали три девочки – 2007-го, 2008-го и 2012 года рождения.

По версии следователей, с августа 2018 по сентябрь 2021 года подельники заставляли девочек раздеваться на камеру и демонстрировать свои половые органы. Отметим, что взрослые тоже снимались в порнографических фильмах.

Мама школьниц признала свою вину. Пенсионер пока не раскаялся в своих поступках, но не стал отрицать фактические обстоятельства совершенных преступлений. До 11 сентября они будут находиться под стражей.

Известно, что сообщником "операторов" стал социальный работник Центра помощи семьи и детям по Калининскому району. Сейчас он находится в изоляторе.

Против четырех злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Насильственные действия сексуального характера". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv