Задержанного за наркотики жителя Кронштадта уличили в съемке детского порно

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания.

В телефоне задержанного за наркотики жителя Кронштадта полицейские нашли порно с участием несовершеннолетних. Подозреваемый сам снимал эти видео. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали ещё 22 февраля. В телефоне мужчины правоохранители обнаружили фото и видео порнографического характера с участием детей. По версии следствия, с июля по август 2021 года 49-летний мужчина снимал в порно 13-летнего и 8-летнего детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания.

Накануне петербурженку заключили под стражу по делу о съемке детского порно с участием трех дочерей.

Фото: Piter.tv