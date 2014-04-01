В Ленобласти 1 апреля стартует подача документов на прием первоклассников в школы

Подать документы можно четырьмя способами.

Школы Ленобласти готовятся к приему документов от родителей первоклассников. Заявления начнут принимать уже 1 апреля в 09:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Подать документы можно четырьмя способами. Можно воспользоваться порталом "Современное образование Ленобласти" или порталом государственных и муниципальных услуг 47 региона. После получения приглашения оригиналы документов нужно принести в школу.

Заявление также можно подать через МФЦ или в самой школе. Документы в школах по месту жительства ребенка будут принимать до 30 июня. В другом образовательном учреждении Ленобласти не по прописке – с 6 июля по 5 сентября.

Ранее петербуржцам напомнили, как записать ребенка в первый класс.

Фото: Piter.tv