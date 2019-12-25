В Ленобласти 14 марта ожидается до +9 градусов

Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В понедельник, 14 марта, в Ленобласти будет переменная олачность. Осадков на территории региона не ожидается, утром местами туман. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в Ленобласти опустится до -2…-7 градусов, местами ожидается до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. На востоке региона до 0 градусов.

В течение суток атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщали, что в районе Синопской набережной в Петербурге ликвидировали разлив нефтепродуктов.

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