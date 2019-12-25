В Ленобласти поймали более тысячи тонн корюшки

За последние шесть лет это самый высокий улов.

Ленобласть перевыполнила план по вылову корюшки. Рыбаки добыли 1071 тонну особей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лидерами в рыбном деле стали ИП Макаров, ООО "Причал", ООО "РК "Нево", ИП Сиротина. Выяснилось, что в 2022 году улов стал самым большим за последние шесть лет.

В Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу рассказали, что с января улов водных ресурсов составил 11,7 тысячи тонн, вырастить удалось 6,6 тысячи тонн особей.

Напомним, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Специалист отметила, что это был первый случай выявления такого паразита в рыбе из Финского залива.

Фото: Piter.tv