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В Ленобласти поймали более тысячи тонн корюшки
Сегодня, 13:43
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В Ленобласти поймали более тысячи тонн корюшки

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За последние шесть лет это самый высокий улов.

Ленобласть  перевыполнила план по вылову корюшки. Рыбаки добыли 1071 тонну особей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лидерами в рыбном деле стали  ИП Макаров, ООО "Причал", ООО "РК "Нево", ИП Сиротина. Выяснилось, что в 2022 году улов стал самым большим за последние шесть лет. 

В Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу рассказали, что с января улов водных ресурсов составил 11,7 тысячи тонн, вырастить удалось 6,6 тысячи тонн особей.

Напомним, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Специалист отметила, что это был первый случай выявления такого паразита в рыбе из Финского залива. 

Фото: Piter.tv

Теги: перевыполнили план, поймали корюшку, рыба, рыбный промысел, улов в тысячу тонн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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