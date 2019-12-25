В Ленинградском зоопарке сразу у двух кенгуру выглянули из сумки детёныши

Один из кенгурят родился в октябре-ноябре 2020 года, а второй – в январе 2021 года.

В Ленинградском зоопарке сразу у двух самок кенгуру из сумок выглянули детёныши. Об этом сообщили на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Один из кенгурят родился в октябре-ноябре 2020 года, а второй – в январе, поэтому он ещё даже не покрылся шерстью. Хлоя уже несколько раз становилась мамой, а для Деметры это первый подобный опыт.

Кенгурята появляются на свет совсем крошечными, их вес составляет 1 грамм. Сразу после рождения детёныши забираются в сумку, выглядывать оттуда начинают только через несколько месяцев.

Недавно в Ленинградском зоопарке показали недавно родившихся патагонских мар.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК