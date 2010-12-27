В Ленинградском зоопарке праздник: черной макаке Черри сегодня 5 лет

В Ленинградском зоопарке сегодня празднуют день рождение черной макаке Черри, которой исполнилось 5 лет. Сообщают на официальной странице зверинца.
Известно, что "Черри" малышку назвала жительница блокадного Ленинграда, поэтесса Лидия Оксочинская. Обезьянка была первым детенышем в семье черных макак этого зоопарка.
С самого детства обезьянка была очень любопытной, не боялась сотрудников и смело гуляла по вольеру без сопровождения мамы. С возрастом она стала еще более активной и самостоятельной, но, при этом, заботливой старшей сестрой двух черных макак Миры и Тутсотмечают работники зоопарка
отмечают в зоопарке
Также, работники зверинца подметили, что Черри очень доброжелательная и любит, когда ее кормят с рук.
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Фото:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/ВК