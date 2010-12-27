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В Ленинградском зоопарке праздник: черной макаке Черри сегодня 5 лет
Сегодня, 20:31
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IRINA_CHALKINA
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В Ленинградском зоопарке праздник: черной макаке Черри сегодня 5 лет

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Малышку решили назвать Черри – это имя предложила жительница блокадного Ленинграда, поэтесса Лидия Оксочинская. 

В Ленинградском зоопарке сегодня празднуют день рождение черной макаке Черри, которой исполнилось  5 лет. Сообщают на официальной странице зверинца.

Известно, что "Черри" малышку назвала жительница блокадного Ленинграда, поэтесса Лидия Оксочинская. Обезьянка была первым детенышем в семье черных макак этого зоопарка. 

С самого детства обезьянка была очень любопытной, не боялась сотрудников и смело гуляла по вольеру без сопровождения мамы. С возрастом она стала еще более активной и самостоятельной, но, при этом, заботливой старшей сестрой двух черных макак Миры и Тутсотмечают работники зоопарка

отмечают в зоопарке

Также, работники зверинца подметили, что Черри очень доброжелательная и любит, когда ее кормят с рук. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец заказал в Барнауле 25 бельчат

Фото:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/ВК
 

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Теги: зоопарк , ленинградский зоопарк , обезьяны
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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