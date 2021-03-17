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В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки

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Сурки ушли в спячку в начале декабря.

В Ленинградском зоопарки проснулись сурки Ижорик и Августина. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба учреждения в группе в "ВКонтакте".

Сотрудники зоопарка слышали шуршание в домике с первого потепления, однако зверьки не спешили выходить из укрытия из-за наступивших холодов. 

Сейчас сурки окончательно проснулись и регулярно появляются на людях. 

Самец активно проверяет территорию: всё ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит.

рассказали в зоопарке.

Посмотреть на грызунов можно в вольере напротив павильона "Тропический дом". 

В честь Дня сурка, который отмечался 2 февраля, Piter.TV узнал, как избежать его в своей жизни. 

Видео и фото: vk.com/spbzoopark

Теги: спячка, сурки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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