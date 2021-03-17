В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки

В Ленинградском зоопарки проснулись сурки Ижорик и Августина. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба учреждения в группе в "ВКонтакте".
Сотрудники зоопарка слышали шуршание в домике с первого потепления, однако зверьки не спешили выходить из укрытия из-за наступивших холодов.
Сейчас сурки окончательно проснулись и регулярно появляются на людях.
Самец активно проверяет территорию: всё ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит.
рассказали в зоопарке.
Посмотреть на грызунов можно в вольере напротив павильона "Тропический дом".
В честь Дня сурка, который отмечался 2 февраля, Piter.TV узнал, как избежать его в своей жизни.
Видео и фото: vk.com/spbzoopark
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