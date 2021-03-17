В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки

Сурки ушли в спячку в начале декабря.

В Ленинградском зоопарки проснулись сурки Ижорик и Августина. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба учреждения в группе в "ВКонтакте".

Сотрудники зоопарка слышали шуршание в домике с первого потепления, однако зверьки не спешили выходить из укрытия из-за наступивших холодов.

Сейчас сурки окончательно проснулись и регулярно появляются на людях.

Самец активно проверяет территорию: всё ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит. рассказали в зоопарке.

Посмотреть на грызунов можно в вольере напротив павильона "Тропический дом".

В честь Дня сурка, который отмечался 2 февраля, Piter.TV узнал, как избежать его в своей жизни.

Видео и фото: vk.com/spbzoopark