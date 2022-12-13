В Ленинградском зоопарке на свет появились двое малышей сурикатов

Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых назвали Пепе и Пенелопа.

В Ленинградском зоопарке парочка сурикатов Фидель и Ушка стали родителями! Ещё18 декабря у них родились крошечные детёныши. Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых назвали Пепе и Пенелопа.

Мы застали большое семейство сурикатов за обедом. Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они всё ещё едят материнское молоко, но уже повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион. сотрудники Ленинградского зоопарка

Найти наше большое семейство сурикатов вы можете во втором зале павильона "Хищные звери".

Ранее белорукому гиббону Персею из Ленинградского зоопарка исполнилось 29 лет.

Видео: Ленинградский зоопарк