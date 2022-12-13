Белорукому гиббону Персею из Ленинградского зоопарка исполнилось 29 лет

Для него приготовили "торт".

В Ленинградском зоопарке 1 февраля отмечают день рождения отца семейства белоруких гиббонов – Персея. Сотрудники зоопарка в его 29-летние приготовили для него именинный "торт": пирамидка из киви, яблока, банана, ананаса, манго, свеклы, кураги и инжира была выложена на подстилке из свежей травы и листьев салата.

Удивительно, что именно Персей первым подошёл к праздничному блюду и, продегустировав его, "пригласил к столу" остальных – самку Габину и двух их дочек Элину с Афиной. Обычно самец белоруких гиббонов очень скромный, спокойный и пальму первенства во всём уступает своей второй половинке. Ленинградский зоопарк

Работники зоопарка ласково называют гиббона – Персик и желают ему долгих лет жизни.

Ранее стало известно, что детеныша капуцинов из Ленинградского зоопарка назвали Луиджи.

Видео: Ленинградский зоопарк