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В Ленинградской области за минувшие сутки заболели коронавирусом 243 человека
Сегодня, 10:43
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В Ленинградской области за минувшие сутки заболели коронавирусом 243 человека

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В регионе выявлено на 2 новых случая COVID-19, чем накануне.

20 июля в Ленинградской области зафиксировали 243 новых случая коронавируса. Официальную статистику приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Данные от государственных органов начинают демонстрировать первый осторожный спад заболеваемости после пика третьей волны, однако вчера несколько российских СМИ, основываясь на выданных Госуслугами сертификатах о вакцинации, выяснили, что реальная статистика пандемии в России в пять раз масштабнее официальной. 

Согласно официальным источникам, накануне больше всего заболевших было отмечено в Тихвине - 9, Сланцах - 9, Луге - 8, Кировске - 8, Выборге - 15, Всеволожске - 8. В населенных пунктах, где ранее отмечалось по 1-2 новых случая, в среднем прибавилось по одному. Новые случаи фиксируются по всем районам области. 

Между тем, глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. 

Фото: Pexels

Теги: covid-19 в ленобласти, вакцинация, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, официальная статистика, пандемия, сводка роспотребнадзора, третья волна, штамм дельта
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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