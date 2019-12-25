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В Ленобласти в 2020 году смертность увеличилась на 20%
Сегодня, 8:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в 2020 году смертность увеличилась на 20%

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Чаще всего в прошлом году люди умирали от болезней системы кровообращения, пищеварения, нервной системы, а также из-за онкологии.

В Ленобласти за 2020 год умерло 28 118 человек, что на 20% больше, чем за 2019-й год. Такие данные приводит "Петростат". При этом за прошлый год от коронавируса скончались 2227 жителей региона. Чаще всего в прошлом году люди умирали от болезней системы кровообращения, пищеварения, нервной системы, а также из-за онкологии.

От инфаркта миокарда скончались 410 жителей Ленобласти, от случайных отравлений алкоголем – 403, от самоубийств – 284, в результате ДТП – 357.

Также за год на 32,7% увеличилось количество случаев младенческой смертности. В возрасте до года умерли 52 ребенка.

Врачи: коронавирус напрямую связан с количеством смертей в Петербурге.

Фото: pexels

Теги: население, смертность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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