Врачи: коронавирус напрямую связан с количеством смертей в Петербурге

В 2020 году от ковида 11 383 человека.

В прошлом году умерли 73 298 петербуржцев. Чаще всего горожане умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики сходятся во мнениях, что статистика напрямую связана с коронавирусом.

Заведующий кардиохирургическим отделением (нарушений ритма сердца) Военно-Медицинской Академии им. Кирова Максим Диденко рассказал "РБК Петербург", что коронавирус может как способствовать появлению новых болезней у человека, так и ухудшить состояние и без того больного. По мнению медика, многие люди поступают в медучреждения с инфарктами, приступами гипертонии и инсультами, болея при этом коронавирусом.

Смертность, по словам Диденко, также увеличилась в городе из-за страха людей обращаться за медпомощью. Люди попросту бояться заболеть коронавирусом в больницах. Поэтому они предпочитают лечиться "народными средствами".

Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев считает, что самоизоляция внесла свой вклад в смертность. Поскольку в прошлом году Роспотребнадзор запретил горожанам гулять, посещать фитнес-клубы и просто внести привычный активный образ жизни. Большинство людей, по мнению медика, попросту стали страдать гиподинамией.

Ранее петербургские ученые выяснили, у какой группы пациентов вырабатывается больше антител к ковиду.

Фото: Piter.tv