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Петербургские ученые выяснили, у какой группы пациентов вырабатывается больше антител к ковиду
Сегодня, 15:02
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Петербургские ученые выяснили, у какой группы пациентов вырабатывается больше антител к ковиду

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У людей пожилого возраста образуется больше антител класса IgG после перенесенного COVID-19.

В воскресенье, 8 августа, стало известно, что у людей пожилого возраста образуется больше антител класса IgG после перенесенного COVID-19. Об этом сообщили специалисты Лабораторной службы "Хеликс" и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Так, в возрастной группе 60-70 лет среднее количество вырабатываемых антител вдвое больше, чем в категории 20-30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания. 

Дмитрий Денисов, медицинский директор Лабораторной службы "Хеликс", объяснил результаты исследования.

В старших возрастных группах потенциально можно объяснить тем, что у таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста.

– рассказал Дмитрий Денисов. 

Примечательно, что у мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки, у женщин – на 180-е.

Ранее мы писали, что более 1,1 млн жителей Петербурга полностью привиты от коронавируса. Теперь в статистике фиксируют и привившихся "Спутником Лайт".

Фото: pexels

Теги: антитела, хеликс
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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