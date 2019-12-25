В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину

Свою историю об общении с чиновником президенту России прислал житель Ленобласти Александр Терехов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России (ПФР), который при общении с местным жителем посоветовал ему спрашивать с Владимира Путина, а не с него.

Свою историю об общении с чиновником президенту России прислал житель Ленобласти Александр Терехов. Он привел следующую цитату сотрудника ПФР: "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал".

Официальный Telegram-канал Ленобласти уже сообщил, что губернатор региона направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонд с просьбой провести проверку служебного поведения одного из сотрудников. Также Дрозденко напомнил всем главам района, что нужно корректно общаться с людьми, как вживую, так и в соцсетях.

Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом.

Фото: Piter.TV