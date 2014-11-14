В Ленинградской области прошел конкурс практик наставничества на предприятиях-участниках нацпроекта

Речь идет о национальном проекте "Производительность труда".

Во вторник, 31 августа, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили о впервые прошедшем конкурсе практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта "Производительность труда".

В каждой из номинаций оценивали результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования на других предприятиях.

Так, в номинации "Наставничество в области повышения производительности труда" победило "Кондитерское объединение "Любимый край", второе место занял "Гатчинский комбикормовый завод", третье – компания "Мегамейд" из Всеволожска.

Сразу в двух номинациях "Наставничество в профессиональном развитии молодежи" и "Наставничество в области прорывных технологий" победил тепличный комплекс "Дары Природы".

Призеров наградят почетными дипломами, а победители представят свои проекты на всероссийском этапе конкурса.

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Фото: pexels