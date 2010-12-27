В Ленинградской области достроят ЖК "Елки Вилладж"

Деньги на строительство выделят из федерального и регионального бюджета.

Как стало известно, Правительство Ленобласти и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства начали реализовывать соглашение о софинансировании долгостроев. Об этом сообщила пресс-служба Правительства 47 региона.

В Первую очередь планируется завершить строительство ЖК "Елки Вилладж". Деньги на строительные работы будут выделены из федерального и регионального бюджета. Соглашение на финансирование было подписано Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области".

В рамках этого соглашения конкурсный управляющий получит все необходимые документы для дальнейшей передачи прав застройщика Фонду Ленобласти. После разработки проектной документации строители смогут приступить к работе.

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