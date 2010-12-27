Самый дешевый дом в Ленобласти можно купить за 170 тыс. рублей: мнение экспертов

Эксперты проанализировали рынок загородного жилья в 47 регионе.

В Ленобласти самый дешевый дом можно приобрести за 170 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба портала недвижимости Петербурга и Ленобласти BKN.RU.

Сейчас на продажу в Ленобласти выставлено более 4 тыс. объектов. Покупателей интересуют не только бюджетные, но и дорогостоящие варианты. По общему количеству лотов больше всего объектов на ноябрь 2019 года продается во Всеволожском районе Ленобласти – 1 178 домов. Как правило, недвижимость там обходится покупателю не дороже чем за 150 млн рублей. Самый дешевый частный дом можно купить в этой части района за 550 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости предложений расположился Выборгский район. Сейчас там продают 676 домовладений. Самый бюджетный дом можно приобрести за 490 тыс. рублей. Еще дешевле недвижимость в Гатчинском районе. Сумма лота составит всего 300 тыс. рублей.

Как правило, петербуржцы и гости города интересуются домами, которые построены недалеко от водоемов и рек. По мнению экспертов, сейчас загородный рынок наконец-таки приходит в норму после затяжного кризиса.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти пройдет торжественное открытие центра "Мой бизнес".

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