В Ленинградский зоопарк приехали редкие рептилии

В Ленинградском зоопарке коллекция Экзотариума пополнилась парой редких малых Поясохвостов. Их пока нельзя увидеть на экспозиции, но сотрудники зоопарка подготовили видео с этими рептилиями.
Необычное название Поясохвосты получили из-за кольцеобразных щитков, опоясывающих тело и хвост. Размер взрослой ящерицы составляет около 20 см. Интересной особенностью поясохвостов является их механизм защиты – если не удалось скрыться в скалах, то ящерица сворачивается в кольцо, захватив кончик своего хвоста зубами. Развернуть его из такого положения практически невозможно.
Приехавшие в Петербург самец и самка уже взрослые, им более 10 лет. Однажды они стали родителями, несколько лет у них родился здоровый малыш.
Ранее в Ленинградском зоопарке на свет появились двое малышей сурикатов.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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