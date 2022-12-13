В Ленинградский зоопарк приехали редкие рептилии

Приехавшие в Петербург самец и самка уже взрослые, им более 10 лет.

В Ленинградском зоопарке коллекция Экзотариума пополнилась парой редких малых Поясохвостов. Их пока нельзя увидеть на экспозиции, но сотрудники зоопарка подготовили видео с этими рептилиями.

Необычное название Поясохвосты получили из-за кольцеобразных щитков, опоясывающих тело и хвост. Размер взрослой ящерицы составляет около 20 см. Интересной особенностью поясохвостов является их механизм защиты – если не удалось скрыться в скалах, то ящерица сворачивается в кольцо, захватив кончик своего хвоста зубами. Развернуть его из такого положения практически невозможно.

Приехавшие в Петербург самец и самка уже взрослые, им более 10 лет. Однажды они стали родителями, несколько лет у них родился здоровый малыш.

Ранее в Ленинградском зоопарке на свет появились двое малышей сурикатов.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк