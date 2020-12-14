Демонстрация закончилась около 20:00.

В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками, петардами и камнями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Саксонии.

Протестующие митинговали против работы лиц правых взглядов в полиции. Их собралось около 150 человек, которое впоследствии увеличилось до 300. В противостояние с силовиками они вступили во время несанкционированного шествия.

Демонстрация закончилась около 20:00. Отмечается, что некоторые журналисты жаловались, что полицейские мешают их работе. Правоохранительные органы начали проверку инцидентов.

Ранее мы писали, что в Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса.

Видео: YouTube / Einsatzfahrten Leipzig