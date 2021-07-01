В Ладожском озере второй день ищут капитана яхты

Вечером 19 июня капитан и его 60-летний троюродный брат вышли под парусами из Ленобласти.

Спасатели второй день ищут в Ладожском озере 64-летнего капитана яхты, который упал в воду. Об этом сообщили "Невские Новости".

Вечером 19 июня капитан и его 60-летний троюродный брат вышли под парусами из Ленобласти. В какой-то момент порыв сильного ветра сбросил капитана с яхты "Александрия".

Спасатели нашли судно, с братом упавшего капитана всё в порядке, его отправили домой.

Ранее стало известно, что на Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку.

Фото: Piter.tv