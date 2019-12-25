В ЛНР заявили о захвате военнослужащего украинскими диверсантами

Это уже третье похищение в ЛНР за последние несколько месяцев.

Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики похитили украинские диверсанты. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел 27 декабря. По словам Филипоненко, на месте, где находился военный, были обнаружены следы борьбы и крови, что свидетельствует об избиении похищенного перед тем, как его увезли в неизвестном направлении.

По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний. Иван Филипоненко, официальный представитель НМ ЛНР

В ведомстве напомнили, что это не первый подобный случай, связанный с похищением военнослужащего Народной милиции. Так, сообщается, что в ноябре текущего года был похищен другой сотрудник НМ, а в октябре – наблюдатель от ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-Востоке Украины (СЦКК). Филипенко считает, что похищения являются результатом бездействия ОБСЕ.

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