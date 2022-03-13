В ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей

Они расположены в районе Попаснянской железной дороги. При отступлении украинские силовики использовали мирное население в качестве живого щита. Все, кто оказывал сопротивление, были расстреляны.

В городе Попасная обнаружены места массового убийства мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Силы ЛНР начали наступления на Попаснянском направлении. На освобожденных территориях подразделения обнаружили места массового убийства мирных жителей. Они расположены в районе Попаснянской железной дороги. При отступлении украинские силовики использовали мирное население в качестве живого щита. Все, кто оказывал сопротивление, были расстреляны.

Напомним, что 17 февраля обстановка в Донбассе заметно обострилась. Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет республик и помочь в борьбе с националистами. Россия признала республики и начала военную спецоперацию, направленную на освобождение территорий, находившихся под контролем украинских националистов.

Ранее мы сообщили, что санкции против России вступят в силу 13 марта.

Видео: Народная Милиция ЛНР