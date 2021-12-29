В Кузнечном переулке на месте граффити с Достоевским появился портрет Линченко

На днях вице-губернатор назвал размещение портрета русского писателя "актом вандализма".

В Кузнечном переулке на месте портрета писателя Федора Достоевского появилась новая работа – "Суд Линченко". Сегодня центральные улицы украшает портрет вице-губернатора Петербурга Николая Линченко. Об этом на странице в Instagram рассказали сотрудники музея URBAN-фреска.

Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города! говорится в посте в Instagram

На днях вице-губернатор назвал размещение портрета русского писателя в Кузнечном переулке "актом вандализма". После чего работу попросту закрасили.

Размещение элементов благоустройства осуществляется на основании проекта благоустройства. Роспись с портретом Достоевского не согласовывалась, значит, нарушает законодательство о благоустройстве… Самовольное и хаотичное размещение граффити и мурали оказывает негативное влияние на архитектурный облик Санкт-Петербурга, снижает эстетические качества городской среды, является актом вандализма в отношении архитектурных объектов. официальный ответ вице-губернатора Петербурга Николая Линченко на запрос организации "Гражданский патруль"

Портрет Достоевского появился в год двухсотлетия писателя. Авторы неоднократно заявляли, что власти вполне могли пойти художникам на встречу, как это ранее сделали чиновники в других городах России. Во Владивостоке, например, недавно появилось граффити с изображением футуриста Давида Бурлюка. А новгородские власти сами попросили художников украсить область восемью муралами.

Фото: Instagram / urbanfresco