В Курортном районе введен особый режим из-за сбоя на электросетях

Бригады "Ленэнерго" вышли на круглосуточные дежурства.

Вечером в пятницу, 23 апреля, филиал "Северных электрических сетей" в Курортном районе перевели в режим повышенной готовности из-за аварии на электрическом оборудовании дамбы, рассказали в ПАО "Ленэнерго".

Работы усилили после отключения высоковольтной линии 110 киловольт 13 марта, из-за чего были обесточены четыре подстанции по 110 киловольт и две – по 35 киловольт. Помимо этого ограничили электроснабжении в 60 жилых домах и 1926 частных домах Сестрорецка (порядка 21 тысячи жителей). Сегодня также произошла авария на защитных сооружениях: сработала одна автоматическая защита, благодаря чему электроэнергию не отключили.

Из-за проблем на электросетях на дамбе вышли на круглосуточные дежурства пять бригад специалистов. Отмечается, что на ближайшем заседании Штаба по безопасности электроснабжения при Смольном поднимут вопрос обслуживания участка.

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Фото: Piter.TV