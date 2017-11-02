В Курортном районе Петербурга утонул еще один пловец

Трагедия произошла у одного из карьеров в Песочном.

В среду, 25 июля, в Курортном районе Петербурга утонул человек. Об этом сообщает издание "ПД".

Трагедия произошла у одного из карьеров в Песочном. Около шести часов вечера спасатели вынесли из воды мужчину, потерявшего сознание. Медики пытались спасти пловца, проводили реанимационные действия. Но мужчина скончался.

Похожий инцидент произошел в Финском заливе. Там спасатели нашли утонувшую петербурженку. Ранее Piter,TV писал о том, что в прошлые выходные список утонувших в Петербурге людей пополнился еще четырьмя именами.

Фото: pixabay.com