Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Курортном районе Петербурга утонул еще один пловец
Сегодня, 10:59
0
alexandra08
310

В Курортном районе Петербурга утонул еще один пловец

0
 
 

Трагедия произошла у одного из карьеров в Песочном.

В среду, 25 июля, в Курортном районе Петербурга утонул человек. Об этом сообщает издание "ПД".

Трагедия произошла у одного из карьеров в Песочном. Около шести часов вечера спасатели вынесли из воды мужчину, потерявшего сознание. Медики пытались спасти пловца, проводили реанимационные  действия. Но мужчина скончался.

Похожий инцидент произошел в Финском заливе. Там спасатели нашли утонувшую петербурженку. Ранее Piter,TV писал о том, что в прошлые выходные список утонувших в Петербурге людей пополнился еще четырьмя именами.

Фото: pixabay.com

Теги: карьер в песочном , песочное
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5