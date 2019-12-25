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Пятиклассница попала под колеса Subaru на Приморском шоссе
Сегодня, 9:17
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Пятиклассница попала под колеса Subaru на Приморском шоссе

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Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 19 июля в Курортном районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала 11-летняя девочка, ученица 5 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочка угодила под колеса автомобиля Subaru у дома №348 на Приморском шоссе. За рулем иномарки находилась 55-летняя женщина. Пятиклассница перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП школьницу увезли в детскую больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Невском путепроводе.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дети
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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