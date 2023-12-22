В Курортном районе Петербурга разгуливают кабаны

Кабаны редко нападают на людей, однако с появлением потомства самка в качестве защиты детенышей может проявить агрессию.

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) призывает быть осторожнее при встрече с кабанами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 мая.

Накануне в Репино Курортного района Петербурга заметили стадо кабанов. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, запечатлены две взрослые особи и 14 поросят, и этот случай – не первый.

Кабаны редко нападают на людей, однако с появлением потомства самка в качестве защиты детенышей может проявить агрессию. Если нападения не удалось избежать, то такая встреча обернется серьезными травмами для человека.

У самки весной рождаются порядка 10 поросят, и именно поэтому при встрече детеныша в лесу без взрослой особи не стоит гладить животное и пытаться сфотографироваться. Самка может находиться по близости, а такие действия провоцируют нападение.

Также, отправляясь весной на прогулку в лес с собакой, стоит держать ее на поводке, так как при встрече с диким зверем и его потомством, собака наверняка начнет лаять, тем самым вызовет беспокойство дикого животного. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Главное правило – не мешать диким животным, поскольку люди находятся у них в гостях. Для того, чтобы звери не подходили близко в жилым домам, следует содержать территорию в чистоте и не подкармливать обитателей леса. Они часто приходят на запах пищи.

Дачникам и жителям частного сектора, чьи участки примыкают к лесному массиву, рекомендуется предусмотреть наличие ограждения, которое бы препятствовало свободному доступу диких животных на внутридомовую территорию. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что в парке 300-летия Петербурга прогулялись кабанчики.

Видео: ВКонтакте / Алексей Питерский