В Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области. Об этом рассказали представители регионального правительства. Известно, что порядок вступает в силу с 27 июля. Эксперты объяснили, что негативные погодные условия сложились в июне. Отсутствие дождей сказалось на снижении урожайности и угнетении посевов.
Режим ЧС будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля.
сообщение пресс-службы администрации области
Введенный режим ЧС даст возможность аграриям вернуть потери из государственного бюджета. В настоящее время российский сельскохозяйственных производителей защищает страхование посевов. Поводом для снятие режима чрезвычайной ситуации станет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.
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Фото: Pixabay.com
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