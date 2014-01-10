В Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим вводится в регионе с 27 июля.

Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области. Об этом рассказали представители регионального правительства. Известно, что порядок вступает в силу с 27 июля. Эксперты объяснили, что негативные погодные условия сложились в июне. Отсутствие дождей сказалось на снижении урожайности и угнетении посевов.

Режим ЧС будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. сообщение пресс-службы администрации области

Введенный режим ЧС даст возможность аграриям вернуть потери из государственного бюджета. В настоящее время российский сельскохозяйственных производителей защищает страхование посевов. Поводом для снятие режима чрезвычайной ситуации станет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.

Ливни привели к подтоплениям в нескольких регионах Австрии.

Фото: Pixabay.com