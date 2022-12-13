В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам

В операции были задействованы 1228 человек и 339 единицы техники.

В Курганской области ликвидировали все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В публикации отмечается, что по состоянию на 10 мая пожарно-спасательные подразделения спасли от огненной стихии свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. В операции были задействованы 1228 человек и 339 единицы техники. Также сообщается, что дополнительно работали аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и ЯНАО.

Ранее мы сообщали, что пожар на заводе с горючими жидкостями в Екатеринбурге попал на видео.

Видео: МЧС России