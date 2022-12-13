Пожар на заводе с горючими жидкостями в Екатеринбурге попал на видео

Пламя распространилось на две тысячи квадратных метров.

Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге попал на кадры видеозаписи. Ими делятся специалисты регионального управления ГУ МЧС по Свердловской области. Известно, что инцидент произошел утром 5 мая по Базальтовой улице. В настоящее время известно о том, что площадь возгорания увеличилась со 150 до двух тысяч квадратных метров. Огонь распространился на два складских помещения, в которых кроме горючих жидкостей также находится резина. В пресс-службе ГУ МЧС объяснили, что в ликвидации пламени задействованы 57 личного состава экстренного ведомства и 13 единиц спецтехники. Процесс тушения осложняется удаленностью водоисточников.

Во время пожара в Усть-Славянке соседи отказывались убирать машины с пути пожарных.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России