Спасатели эвакуировали из здания людей.

В Кургане загорелся культурный и досуговый центр. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель региональной пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, из здания "Современника" эвакуировано 28 человек.

Поступило сообщение о возгорании Центра культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время известно, что очаг располагается на сцене зрительного зала. К ликвидации огня привлечены 49 человек личного состава экстренной службы и 15 единиц спецтехники.

В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома.

Видео: ВК/ТИПИЧНЫЙ КУРГАН