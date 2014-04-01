  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:04
63
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кургане загорелся культурный и досуговый центр

0 0

Спасатели эвакуировали из здания людей.

В Кургане загорелся культурный и досуговый центр. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель региональной пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, из здания "Современника" эвакуировано 28 человек.

Поступило сообщение о возгорании Центра культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время известно, что очаг располагается на сцене зрительного зала. К ликвидации огня привлечены 49 человек личного состава экстренной службы и 15 единиц спецтехники.

В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома.

Видео: ВК/ТИПИЧНЫЙ КУРГАН

Теги: гу мчс, культурный центр, курган, современник
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии