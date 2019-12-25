На Будапештской задержали рецидивиста, укравшего со стройки имущество на 453 тысячи рублей

Мужчина находился в федеральном розыске.

В минувшее воскресенье, 12 июля, полиция задержала на Будапештской улице находящего в федеральном розыске петербуржца. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 36-летний мужчина около двух лет назад совершил крупное хищение.

Выяснилось, что в сентябре 2018 года злоумышленник свободно прошел на территорию строительной площади ООО "Спецсилмаш" на улице Витебская-Сортировочная и вынес оттуда имущество на сумму в 453 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу. Также отмечается, что вор оказался рецидивистом и был пять раз судим условно за покушение на кражу, кражи, мошенничество и разбой. В федеральном розыске мужчина оказался в январе 2020 года.

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Фото: Piter.TV