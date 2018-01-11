В Купчино во время застолья устроили потасовку двое мужчин

Один из дебоширов попал в больницу.

В Купчино подрались двое мужчин во время застолья. Инцидент произошел на Будапештской улице. Один из участников конфликта после рукопашной попал в больницу.

Известно, что 32-летний петербуржец сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. По информации Piter.tv, его обидчика задержали накануне, 22 октября. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый был судим несколько раз.

Ранее на Piter.tv: коллеги уволенного доцента СПбГУ Дениса Скопина заступились за него.

Фото: Piter.tv