В Купчино произошел пожар в роддоме № 16

Эвакуация не проводилась. Никто не пострадал.

Сегодня, 30 апреля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Малой Балканской улице, 54, вспыхнул родильный дом № 16. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 19:03. Выяснилось, что в учреждении пламя охватило оконную раму. Огонь распространился по площади один квадратный метр.

Тушить пожар приехали 12 спасателей и три спецмашины. Они справились за 17 минут.

Эвакуация не проводилась. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Pxhere