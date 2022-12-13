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В Купчино произошел пожар в роддоме № 16
Сегодня, 19:46
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В Купчино произошел пожар в роддоме № 16

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Эвакуация не проводилась. Никто не пострадал.

Сегодня, 30 апреля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Малой Балканской улице, 54, вспыхнул родильный дом № 16. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 19:03. Выяснилось, что в учреждении пламя охватило оконную раму. Огонь распространился по площади один квадратный метр.

Тушить пожар приехали 12 спасателей и три спецмашины. Они справились за 17 минут.

Эвакуация не проводилась. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов.

Фото: Pxhere 

Теги: горит роддом, купчино, малая балканская улица, пожар в роддоме
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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