В Купчино полицейские задержали мужчину, стрелявшего в таксиста

Стражи порядка выяснили, что стрелком оказался пассажир иномарки.

Накануне, 18 июня, полицейские задержали злоумышленника, который стрелял в водителя такси на улице Турку. Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали ранение в области живота и ожог 2-й степени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Стражи порядка выяснили, что стрелком оказался пассажир иномарки. Мужчины поспорили из-за оплаты проезда. Агрессивный клиент не стал долго подбирать слова, он решил выстрелить в оппонента из сигнального устройства, а затем спокойно ушел прочь.

На Бухарестcкой улице злоумышленника задержали. 18-летний петербуржец попал в изолятор. По факту нападения на водителя такси завели уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее на Piter.tv: уголовное дело завели на жителя Всеволожска, стрелявшего в ребенка из пистолета.

Фото: Piter.tv