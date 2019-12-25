Уголовное дело завели на жителя Всеволожска, стрелявшего в ребенка из пистолета

"Шутник" распылил перцовый баллончик мальчику в лицо.

Житель Всеволожска стал фигурантом уголовного дела после хулиганской стрельбы в подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пятницу, 17 июня, злоумышленник решил выстрелить в 15-летнего школьника из газового пистолета. Инцидент произошел на Пугоревском проезде.

О случившемся стражам порядка рассказала 38-летняя мать мальчика. На место случившегося оперативно прибыли правоохранители. Взрослого "шутника" задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

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Фото: Piter.tv