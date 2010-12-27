Во Фрунзенском районе откроют иранский культурно-просветительский центр

Его разместят рядом с Исфаханским сквером между Белградской и Будапештской улицами.

Во вторник, 13 августа, администрация Фрунзенского района обсудила с делегацией из Ирана дальнейшее благоустройство Исфаханского сквера между Белградской и Будапештской улицами. Рядом с ним создадут иранский культурно-просветительский центр, сообщил глава районной администрации Константин Серов.

По плану, новый центр будет стилизован под иранские и персидские мотивы. На данный момент в его будущем помещении делают ремонт.

Напомним, что сквер в честь иранского города-побратима Исфахана появился в Петербурге по решению Топонимической комиссии. В названиях многих улиц Фрунзенского района прослеживается международная тематика. Среди них улицы Бухарестская, Турку, Софийская и т.д.

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Фото: Piter.TV