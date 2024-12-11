В Купчино неизвестные напали на курьера-мигранта

Полиция накануне приняла заявление 28-летнего курьера-мигранта.

Во Фрунзенском районе полицейские разбираются с фактом нападения на курьера-мигранта.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции в одном из Telegram-каналов была выявлена публикация от 18 января. На записи было зафиксировано нарушение общественного порядка с применением насилия неустановленным лицом в отношении курьеров. Это произошло на улице Турку, у дома 9/3 и дома 11/11.

Полиция накануне приняла заявление 28-летнего курьера-мигранта. Он 18 января доставлял заказ на улицу Турку на велосипеде, и услышал сзади себя шаги. Иностранец остановился, и в этот момент ему прыснули в глаза перцовым баллончиком. Курьер разглядел двух мужчин, но лицо одного было прикрыто шарфом красно-белого цвета, второй закрыл голову балаклавой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На Будапештской петербуржец напал на свою мать и отобрал у неё серьги.

Фото: Piter.tv