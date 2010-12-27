В Купчино курьер пытался изнасиловать клиентку

Со слов пострадавшей, курьер повалил её на пол и начал стягивать с себя штаны и нижнее бельё.

Во Фрунзенском районе Петербурга 20-летняя девушка заявила в полицию на курьера службы доставки еды, который домогался до нее. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Инцидент произошёл вечером 22 декабря. Девушка, которая учится в одном из петербургских техникумов и живет на Малой Балканской улице, сообщила в полицию о попытке изнасилования. Она заказала еду через приложение, а приехавший курьер попытался изнасиловать её.

Со слов пострадавшей, курьер повалил её на пол и начал стягивать с себя штаны и нижнее бельё. Однако, девушка смогли выбраться из-под него и начала кричать. По данным приложения, доставщика еды зовут Максуджон и ему 23 года.

Ранее в Петербурге таксист-мигрант изнасиловал 4-летнюю девочку.

Фото: pixabay