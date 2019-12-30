В Купчино изменят маршрут два автобуса

Изменения начнутся 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с 10 февраля будут внесены изменения в маршрут автобусов №157 и №159.

Автобусы № 157 отправятся от конечной остановки "Малая Балканская улица" по Малой Балканской ул., Бухарестской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Карпатской ул., Малой Балканской ул., Будапештской ул., дальше до станции метро "Ломоносовская".

Автобусы № 159 пойдут от конечной станции "Рощинская улица" по Малой Балканской ул., затем по Малой Балканской ул., Бухарестской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Карпатской ул., Малой Балканской ул. до конечной "Малой Балканской улицы".

Ранее мы сообщили, что в Купчино обнаружили незаконную автостоянку.

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