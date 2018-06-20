Банда несовершеннолетних избила и ограбила петербуржца на улице Белы Куна

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "разбойное нападение".

Правоохранительные органы Северной Столицы задержали банду подростков, избивших и ограбивших петербуржцы в Купчино. Об этом сообщаю "Невские Новости".

Как стало известно, в ночь на 26 марта мужчина 1974 года рождения возвращался из магазина на улице Белы Куна. Дорогу петербуржцу преградило несколько подростков, с которыми у него произошел конфликт. В результате один из злоумышленников распылил в лицо мужчины перцовый баллончик, а после товарищи избили и ограбили мужчину.

Позднее полиции удалось задержать четверых подростков в возрасте от 12 до 15 лет и одного 18-летнего парня. Половина похищенного было у них изъято, остальная часть, предположительно, была выпита злоумышленниками после нападения. По словам самих задержанных утверждают, что в нападении не участвовали, а лишь стояли рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "разбойное нападение".

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Фото: Piter.TV