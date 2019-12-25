В Кудрово задержали наркозакладчицу

У 31-летней горожанки изъяли 10 свертков с дозами "амфетамина".

На Европейском проспекте у дома №14к2 в Кудрово внимание полицейских привлекла подозрительная 31-летняя женщина, оказавшаяся наркозакладчицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

После задержания и изъятия десяти свертков с "амфетамином", оперативники обыскали квартиру горожанки. Там нашли 150 граммов запрещенных веществ. Также специалисты установили координаты 18 тайников в Невском районе Петербурга и Всеволожском районе области, изучив телефон задержанной.

Предполагается, что запрещенной деятельностью женщина занимается с 2019 года через интернет-магазин, она выполняет роль и администратора сайта, и закладчика.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv