В Ленобласти задержали подозреваемых в жестоком убийстве пенсионерки три года назад

На теле умершей были множественные синяки.

Накануне полиция Ленобласти задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве женщины 1939 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Преступление произошло еще в сентябре 2019 года в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти. Труп пенсионерки обнаружили в частном доме на улице Карла Либкнехта. На ее теле были множественные синяки.

Подозреваемых задержали спустя три года, около 7 утра 25 ноября 2021 года. Ими оказались мужчины 37 и 38 лет, работающие газоэлектросварщиками на одном из петербургских предприятий. Оба сейчас находятся в изоляторе. Один из них в 2000 году был судим за кражу.

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