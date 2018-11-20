Безработный петербуржец разгуливал по Кудрово с полкило амфетамина

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 5 февраля полиция Всеволожского района Ленобласти задержала 37-летнего безработного мужчину, у которого обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржца заметили в Кудрово возле дома №14/5 по Европейскому проспекту. При личном досмотре у него нашли 550,3 грамма амфетамина. Наркотическое вещество было изъято. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ". Расследование продолжается.

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