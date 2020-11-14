Неадекват протаранил несколько машин на парковке в Кудрово

При попытке задержания он ударил по газам и скрылся с места происшествия.

Поздно вечером 7 апреля жители Кудрово заметили на одной из парковок неадеквата, который ездил и таранил машины. При попытке задержания автомобилист ударил по газам и скрылся с места происшествия. Очевидцы опубликовали видео в сети.

В результате действий хулигана оказались поцарапаны несколько машин. Пострадавшие автовладельцы обратились в ГАИ.

Чуть позже автомобиль хулигана был обнаружен вдоль ж/д путей. Мужчина оставил машину открытой, а сам сбежал.

Ранее мы писали, что два автомобиля разбились "всмятку" в Купчино.

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