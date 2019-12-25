В Кудрово неизвестные сломали замок и обокрали квартиру директора по качеству

Злоумышленники забрали с собой деньги и драгоценности.

Во вторник, 28 апреля, в полицию города Кудрово обратилась 34-летняя женщина, работающая директором по качеству в коммерческой фирме, и заявила об ограблении квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, грабители проникли в ее квартиру на Центральной улице, 24/1, в период с 1 по 28 апреля. Они сломали замок на входной двери, зашли в помещение и забрали с собой 100 тысяч рублей и множество ювелирных украшений.

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция проводит расследование и ведет розыск преступников.

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Фото: Piter.TV