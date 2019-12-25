В Кудрово девушка ударила сожителя ножом во время ссоры

Злоумышленницу уже задержали.

В четверг, 28 мая, от ножевых ударов своей сожительницы пострадал 22-летний парень. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Сотрудники полиции предполагают, что девушка напала на молодого человека, проживающего в квартире на Австрийскойулице, по причине "личных неприязненных отношений". Насколько были близки сожители полицейские не уточнили, также неизвестно количество нанесенных ударов.

Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали мужчину, ударившего полицейского.

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