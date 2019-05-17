В Кронштадте в парадной дома загорелся электрощит

В парадной жилого дома загорелся электрощит. Через полчаса в 11:58 огонь был потушен.

В воскресенье, 11 июля, в Кронштадте в доме 21 на Флотской улице загорелся электрощит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило почти в полдень, в 11:27. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в парадной жилого дома загорелся электрощит. Через полчаса в 11:58 огонь был потушен. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и четыре пожарные машины.

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