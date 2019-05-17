  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте в парадной дома загорелся электрощит
Сегодня, 14:19
73
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте в парадной дома загорелся электрощит

0 0

В парадной жилого дома загорелся электрощит. Через полчаса в 11:58 огонь был потушен.

В воскресенье, 11 июля, в Кронштадте в доме 21 на Флотской улице загорелся электрощит.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило почти в полдень, в 11:27. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в парадной жилого дома загорелся электрощит. Через полчаса в 11:58 огонь был потушен. Информации о пострадавших нет. 

В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Ранее Piter.tv инфомировал, что появилось видео полыхающего каршеринга на развязке Витебского проспекта и КАД

Фото: pixabay

Теги: пожар в парадной, флотская улица, электрощит
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии